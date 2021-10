Batman: Długie Halloween - sequel legendarnego komiksu. Nowe plansze; zagadka morderstw większa, niż zakładano

Fot. DC COMICS

Batman: Długie Halloween zadebiutowało w 1996 roku. Komiks miał trzynaście części i szybko zyskał miano klasyka. Opowiadał o początkach Bruce'a Wayne'a w roli Batmana, ukazując Gotham przechodzące od przestępczości do szaleństwa. Detektyw prowadził śledztwo dotyczące morderstw, które były dokonywane wyłącznie w najważniejsze święta. Historia została między innymi zaadaptowana jako dwuczęściowy film animowany o tej samej nazwie. Scenarzysta Jeph Loeb i artysta Tim Sale ponownie połączyli siły, by powrócić do uniwersum, które stworzyli 25 lat temu.

W sequelu o nazwie Batman: The Long Halloween Special fani będą mogli przekonać się, że niekoniecznie poznali wcześniej całą tajemnicę.

Batman: The Long Halloween Special

Portal Screenrant zasugerował twórcom, że Batman: Długie Halloween było wyjątkową historią, ponieważ fani mogli poznać więcej szczegółów dotyczących śledztwa niż sam Batman. Tim Sale zgodził się, że podobało mu się, że Mroczny Rycerz nigdy nie dowiaduje się niektórych rzeczy, które czytelnicy znają. Nawet jeśli łapie złoczyńców, to wciąż pozostają otwarte wątki fabularne, które można opowiedzieć potem.

W wywiadzie dla CBR Jeph Loeb zdradził za to, że historia kończy się w sposób, który obiecuje, że to nie musi być koniec i może powstać coś więcej. Tim Sale w tej samej rozmowie wybrał Dwie-Twarze jako złoczyńcę, z którym najlepiej mu się pracuje. Jak sam przyznał, wiele osób wybrałoby Jokera, ale dla niego tragedia Harveya jest bardziej fascynująca.