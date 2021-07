Batman. Długie Halloween - powstanie sequel legendarnego komiksu! Wracają Jeph Loeb i Tim Sale

DC

W październiku na amerykańskim rynku ukaże się sequel legendarnego komiksu Batman: Długie Halloween, bezsprzecznie jednego z najważniejszych i najlepszych w całej historii medium. Wiemy już, że będzie on nosił tytuł Batman: The Long Halloween Special, a stworzą go autorzy pierwszej części, scenarzysta Jeph Loeb i rysownik Tim Sale. Opowieść ma być 48-stronicowym, zamkniętym fabularnie one-shotem.

Szczegóły fabularne nie są na razie znane. Najprawdopodobniej autorzy rozpoczną jednak swoją historię tam, gdzie ją zakończyli, skupiając się na znanych z oryginału postaciach - jeden z materiałów promocyjnych wyjawia obecność Harveya Denta aka Two-Face'a. Zobaczcie sami:

Batman: The Long Halloween Special - materiały promocyjne

Tak nadchodzący komiks komentuje Loeb:

25 lat temu Tim Sale i ja chcieliśmy opowiedzieć tajemniczą historię, w której Gotham przechodzi od przestępczości do szaleństwa. Efektem naszej pracy było Długie Halloween. Jesteśmy podekscytowani powrotem do DC i tego świata, mogąc przedstawić losy waszych ulubionych postaci - a wszystko to przy ujawnieniu, że niekoniecznie poznaliście całą historię...

Wydane pierwotnie w 1996 roku Długie Halloween pokazywało jedną z pierwszych misji Bruce'a Wayne'a w roli Batmana, który prowadził śledztwo w sprawie morderstw dokonywanych wyłącznie w trakcie najważniejszych świąt. Miesiąc po miesiącu Mroczny Rycerz bezskutecznie próbował odnaleźć sprawcę. Ta sama opowieść pokazała, w jaki sposób podrzędni złoczyńcy Gotham przechodzą przemianę w superzłoczyńców.