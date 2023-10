Do ostatniej kości - Timothee Chalamet dementuje plotki. Film nie miał nic wspólnego ze skandalem Armiego Hammera

fot. materiały prasowe

Kariera Timothego Chalameta nabrała rozpędu po premierze filmu Tamte dni, tamte noce. Jego ekranowym partnerem był Armie Hammer, którego reputacja została zrujnowana w 2021 roku, gdy oskarżono go o napaść na tle seksualnym oraz kanibalistyczne fetysze. Chociaż aktor zaprzeczył doniesieniom, a prokuratura w Los Angeles nie postawiła mu żadnych zarzutów, Hammer już nigdy nie odzyskał straconego zaufania. Chalamet po raz pierwszy wypowiedział się w tej sprawie, w kontekście do jego filmu o kanibalach - Do ostatniej kości.

Do ostatniej kości - Timothee Chalamet o plotkach z Armiem Hammerem

Krążyły pogłoski, że Do ostatniej kości miał odnosić się do skandalu z Armiem Hammerem. W artykule GQ, Chalamet odniósł się do internetowych spekulacji.

- Jakie były szanse, że opracowaliśmy akurat tą rzecz?

W ten sposób aktor zasugerował, że produkcja filmu rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem afery. Co więcej, Chalamet stwierdził, że fałszywe doniesienia zmotywowały go do zaangażowania się w swoją rolę.

Autor artykułu GQ stwierdził, że "twarz Chalameta stężała", gdy usłyszał pytanie o jego osobiste odczucia względem zarzutów postawionych wobec Hammera. Odpowiedź przyszła aktorowi z zauważalną niechęcią.

- Dezorientacja to dobre słowo.