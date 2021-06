Dobry omen - będzie 2. sezon serialu. Gaiman potwierdza

fot materiały prasowe

Powstanie 2. sezon serialu Dobry omen, który ma liczyć 6 odcinków. Serial jest oparty na książce Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta. Jest to o tyle zaskakująca decyzja, że cały czas mówiono o tym tytule jako o serialu limitowanym z zamkniętą historią.

2. sezon ma wyjść poza pierwowzór literacki. Niecodzienny duet, Aziraphale i Crowley wracają do łatwego życia pomiędzy śmiertelnikami w londyńskim Soho. Wszystko się zmienia, kiedy nieoczekiwany pojawią się posłaniem z zaskakującą tajemnicą.

Prace na planie mają ruszyć pod koniec 2021 roku w Szkocji. Michael Sheen i David Tennant powrócą w głównych rolach. Neil Gaiman, będzie producentem wykonawczym i współshowrunnerem serialu wraz z Douglasem Mackinnonem. Mackinnon powróci jako reżyser serialu. Za scenariusz i tym samym historię wychodzą poza książkę odpowiadać będzie John Finnemore oraz sam Neil Gaimana.

Gaiman tłumaczy, że wielokrotnie z Terrym Pratchettem rozmawiali o kontynuacji książki, więc wie, w jakim kierunku ta historia ma się potoczyć.

- Padło wiele pytań o to, co wydarzy się dalej i co wydarzyło się wcześniej, zanim Anioł i Demon zaczęli współpracę. Ten sezon to odpowiedzi, na które czekacie. Wracamy do Soho, by rozwiązać tajemnicę zaczynającą się od anioła błąkającego się po Soho bez pamięci.

Neil Gaiman omówił cały aspekt zamówienia 2. sezonu w obszernym poście na swoim blogu.