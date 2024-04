Dobrzy nieznajomi online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

Searchlight Pictures

Najnowsza produkcja w reżyserii Andrew Haigha, twórcy serialu HBO Spojrzenia i filmu 45 lat, zachwyciła widzów na całym świecie. I pomimo wielu dominacji do BAFTA czy nawet Złotych Globów, które nie zakończyły się wręczeniem statuetki, film przypadł do gustu krytykom i widzom. Wszyscy podkreślają w swoich recenzjach, że jest to wspaniała opowieść o tym jak terapeutyczny dla człowieka może być dialog z drugą osobą. Na ekranie zobaczymy genialnego Andrew Scotta oraz Jamiego Bella, Paula Mescala i Claire Foy.

Film Dobrzy nieznajomi właśnie trafił na VOD gdzie można go zarówno zakupić jak i wypożyczyć.

Dobrzy nieznajomi online - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Dobrych nieznajomych można znaleźć na różnych serwisach VOD. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup HD 44,99 zł

Prime Video - zakup UHD - 54,99 zł

iTunes - zakup HD 49,99 zł

Dobrzy nieznajomi - opis fabuły

Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.