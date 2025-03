Nowy hit Netflixa w ogniu oskarżeń. Współtwórca odpowiada na „absurdalne” insynuacje

fot. Netflix

Stephen Graham niedawno odpowiedział na „absurdalne” insynuacje, jakoby przestępstwa z użyciem noża w Wielkiej Brytanii „popełniali wyłącznie czarnoskórzy chłopcy” po oskarżeniach, że celowo zmienił pochodzenie głównego bohatera, by osobą aresztowaną za zabójstwo dziewczynki był 13-letni biały chłopiec.

„Morał tej historii nie dotyczył rasy” powiedział Thorne w podcaście The News Agents. „Tylko męskości. Próbowaliśmy dotrzeć do źródła problemu. I nie mówimy, że jest nim to albo to, ale mówimy, że chodzi o chłopców.

Elon Musk kontra Dojrzewanie

Jego oświadczenie pojawiło się po tym, jak Elon Musk, miliarder i doradca prezydenta Donalda Trumpa, poparł wpis na platformie X, który oskarżył twórców o to, że oparli fabułę Dojrzewania na prawdziwej sprawie, jednak celowo zmienili pochodzenie zabójcy z „czarnego mężczyzny/emigranta na białego chłopca”. Musk skomentował to krótkim „wow” i nie rozwinął myśli. Obecnie obserwuje go ponad 200 milionów użytkowników, co daje mu dużą siłę przebicia.

Warto dodać, że historia przedstawiona w serialu Dojrzewanie nie jest oparta na żadnej konkretnej sprawie. Twórcy wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że ich celem było pokazanie, jak niektóre treści w internecie mogą negatywnie wpłynąć na młodych chłopców i zradykalizować ich.