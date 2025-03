Czy w Avengers: The Kang Dynasty miał być Doom? Wizja MCU wywrócona do góry nogami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nieco informacji o tym, co planowano w filmie Avengers: The Kang Dynasty, już wyciekło do sieci, a pisaliśmy Wam o tym wcześniej. Wówczas reżyserem projektu był Destin Daniel Cretton (Shang-Chi). Wraz ze zwolnieniem Jonathana Majorsa, który miał grać Kanga Zdobywcę i jego warianty, trzeba było całkowicie przebudować wizję filmu. Tak powstał Avengers: Doomsday, nad którym obecnie trwają prace na planie. Doktor Doom jest tutaj głównym czarnym charakterem, ale wielu zastanawia się, czy planowano go pokazać w tamtej wersji.

Avengers 5 – czy Doktor Doom zawsze był w filmie?

Według Alexa Pereza z The Cosmic Circus postać Doktora Dooma nie miała się pojawić w filmie Avengers: The Kang Dynasty, ale została wspomniana. Kangowie doprowadzili do tego, że usunęli Dooma oraz inne zagrożenia z kluczowej linii czasu, aby mogli osiągnąć sukces. Po ich przegranej w Avengers: Secret Wars dopiero wówczas miała pojawić się zajawka, że Doktor Doom będzie wielkim złoczyńcą kolejnej sagi Marvel Studios – wielkim złem, które Kangowie ukryli, by im nie przeszkadzało.

Jak napisał Perez, cała wizja przyszłości MCU została wywrócona do góry nogami w momencie, gdy podjęto decyzję o tym, by Doktor Doom był głównym złoczyńcą Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Jego źródła twierdzą, że twórcy wykorzystali niektóre rozważane wcześniej pomysły na Dooma, by wprowadzić go do obecnej sagi i pokazać jego historię. Innymi słowy, zobaczymy jakąś część opowieści o Doomie, która pierwotnie miała być budowana i rozwijana w kolejnej sadze na przestrzeni różnych projektów.

Avengers: The Kang Dynasty - co wcześniej wyciekło o fabule?

TVA w Avengers: The Kang Dynasty miało zbierać istoty prymarne z całego multiwersum, wierząc, że tylko one są w stanie pokonać Radę Kangów. Wśród nich znalazłyby się wszystkie trzy ekranowe warianty Spider-Mana. Ostatecznie jednak superbohaterowie ponieśliby klęskę, co doprowadziłoby do upadku multiwersum i stworzenia Battleworld przez Kanga. W ten sposób powstałoby tło dla konfliktu w Avengers: Secret Wars, gdzie liczne postacie z MCU musiałyby połączyć siły, by ocalić rzeczywistość.

Avengers: Doomsday – prace na planie już trwają. Premiera w maju 2026 roku.