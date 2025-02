fot. Netflix

Na początku lutego ogłoszono zakończenie prac na planie 2. sezonu One Piece. Teraz rozpocznie się długi proces postprodukcji. Nie wiadomo jeszcze kiedy nowa seria będzie mieć premierę. Choć mówiło się, że nowe odcinki trafią zimą 2025 roku na Netflix to po najnowszej zapowiedzi platformy na bieżący rok nie jest to takie pewne. W teaserze nie została wymieniona aktorska adaptacja mangi Eiichirō Ody, co może wskazywać na to, że 2. sezon zadebiutuje dopiero w 2026 roku.

Joe Manganiello o Crocodile'u w One Piece

W nowej serii do obsady dołączyło wielu nowych aktorów. Niecały miesiąc temu informowaliśmy o tym, że w serialu zagrają Yonda Thomas (Ingaram), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu) oraz Rigo Sanchez (jako Dragon). Ponadto w Crocodile'a, czyli głównego złoczyńcę tego sezonu, wcielił się Joe Manganiello. W rozmowie z serwisem Screen Rant stwierdził, że osoby, które czytają mangę na bieżąco wiedzą, że po wątku Marineford i później, następuje prawdziwy zwrot akcji dla tego antagonisty. Natomiast na wczesnym etapie historii, przy Crocodile'u jest tyle frajdy, ile można mieć przy takim złoczyńcy.

Używam tego terminu swobodnie, ponieważ kiedy naprawdę zagłębisz się w jego historię, nie różni się on aż tak bardzo od Luffy'ego, kiedy byli młodymi piratami. Po prostu wydarzenia, które przytrafiły się Crocodile'owi, skierowały go na zupełnie inną ścieżkę. Kiedy go poznajemy, jest w pełni ukształtowaną dorosłą osobą. W pewnym sensie spotyka siebie - młodego, melancholijnego pirata, którym kiedyś był. Poznajemy go u szczytu władzy, co jest dla mnie świetną zabawą.

Przypomnijmy, że Crocodile, znany też jako Mr. 0, jest szefem przestępczej organizacji Baroque Works, który chce przejąć kontrolę nad pustynnym królestwem Alabasta.

Znamy showrunnerów 3. sezonu One Piece

Netflix jeszcze nie ogłosił informacji, że powstanie 3. sezon, ale wygląda na to, że platforma przygotowuje się do rozpoczęcia prac. Według serwisu directories.wga.org, w którym ujawniane są nazwiska twórców i scenarzystów pracujących nad danym projektami, Matt Owens i Joe Tracz będą kontynuować pracę nad serialem jako showrunnerzy oraz producenci wykonawczy One Piece. Pierwszy twórca jest scenarzystą serialu od 1. sezonu. Z kolei Tracz dołączył do zespołu w drugiej serii. Wcześniej był autorem scenariusza m.in. do Serii niefortunnych zdarzeń.