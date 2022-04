Doktor Quinn nie miała powstać. Jane Seymour wspomina serial i chce kontynuacji

fot. materiały prasowe CBS

Jane Seymour udzieliła nowego wywiadu portalowi Entertainment Weekly, w którym wspominała serial Doktor Quinn. Kultowa produkcja doczekała się 150 odcinków i była jednym z najpopularniejszych hitów lat 90. Okazuje, że ten serial tak naprawde nie miał powstać i Seymour nie miała w nim zagrać.

Jane Seymour o Doktor Quinn

Wspomina, że w latach 90. przeżyła rozwód z Davidem Flynnem, który zajmował się finansami i przez niego też miała wiele złych umów. Efektem rozwodu było praktyczne bankructwo aktorki. Wspomina w rozmowie z EW.com, że miała 9 mln dolarów długów i każdy bank pozywał ją do sądu. To był więc czas, gdy zadzwoniła do swojego agenta i powiedziała wprost: zagra w czymkolwiek się da, byle zarobić.

Wówczas jej agent przysłał jej scenariusz do serialu Doktor Quinn. Dostała go o 22:00 i do rana miała podjąć decyzję, czy przyjmie role, bo w południe następnego dnia miałaby być już na planie. Do tego musiała od razu podpisać kontrakt na 5 sezonów. Seymour więc stała przed trudną decyzją; szczególnie, że Paramount pracował nad komedią, w której miała zagrać, więc serial by na to nie pozwolił. Tak wspomina tamtą sytuację.

- Powiedzieli mi wówczas: "nie martw się. To serial medyczny z kobietą w głównej roli. Są dzieci i zwierzęta. Jest brud, co miało odniesienie do tego, że jest to western.To serial kostiumowy, w którym jest dużo o moralności. Ten serial nigdy nie powstanie, więc nie przejmuj się. Pewnie zrobią z tego film telewizyjny, w którym będziesz dobra, zarobisz trochę, a potem będziesz mogła zagrać w naszym serialu".

Aktorka wspomina, że gdy tylko stanęła na planie z Joe Lando, poczuła, że ten serial ma w sobie coś magicznego. Wszystkie klocki wpadały na swoje miejsce i to działało. Osobiście wczuła się w rolę doktor Quinn, która zaczyna wszystko od nowa w trudnym świecie, bo w tym momencie prywatnie czuła się tak samo. Dodaje też, że do dziś Joe Lando jest jednym z jej najbliższych przyjaciół.

Doktor Quinn - nikt nie wierzył w sukces

Jane Seymour mówiła wszystkim w stacji CBS, że to będzie ich wielki hit, ale nikt jej nie wierzył i nikt nie wierzył w ten projekt. Ba, dodaje nawet, że nikt nie wierzył w zamówienie realizacji sezonu. Nawet wspomina, że mówiła o tym ówczesnemu szefowi stacji Jeffowi Saganskiemu, który też nie wierzył. Ostatecznie serial jednak dostał zamówienie, słowa aktorki się sprawdziły i pomimo zakończenia produkcji w 1998 roku, wciąż jest ciągle powtarzany w dziesiątkach krajów na całym świecie.

Doktor Quinn powróci?

Jane Seymour twierdzi, że fani by tego chcieli, więc ona również tego chce. W 2020 roku również w rozmowie z EW.com mówiła, że takie plany zostały wprowadzone w życie, ale nikt do dziś jeszcze kontynuacji serialu nie zamówił.

- Tak naprawdę mamy cudowne scenariusze i wszystko inne gotowe do realizacji rebootu. Historia rozgrywałaby się 26 lat po wydarzeniach w czasach wyzwolenia kobiet. Musimy znaleźć telewizję lub kogoś, kto będzie chciał to zrobić, ale wszyscy to chcemy zrobić. Mamy to rozplanowane, a za sterami stanęła twórczyni oryginału Beth Sullivan. Jest to genialne.