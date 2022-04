Wikingowie - filmy i seriale, które warto obejrzeć

Eryk Wiking - dziwaczna komedia z 1989 roku w reżyserii Terry'ego Jonesa, czyli człowieka z grupy Monty Pythona. W głównej roli Tim Robbins, a towarzyszy mu John Cleese. To przykład na to, że historie o wikingach mogą bawić, jeśli do kogoś trafi takie niecodzienne poczucie humoru. Nie do każdego trafiło, bo recenzje były mieszane, ale warto dać mu szansę.