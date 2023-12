Doktor Quinn - reboot ma scenariusz. Aktorka zaskakuje powodem braku zainteresowania telewizji

fot. CBS

Doktor Quinn to kultowy serial z lat 90., który stał się klasykiem, do którego widzowie chętnie wracają. Jane Seymour grała główną rolę i w nowym wywiadzie dla The Messenger wyjawiła, że pracowali nad rebootem, który prezentowali jednej ze stacji telewizyjnych.

Odpowiedź jednej z telewizji jest co najmniej dziwna i zaskakująca.

- Mamy scenariusz reboota i mamy rozplanowany cały serial. Niedawno zaprezentowaliśmy projekt jednej z telewizji i powiedzieli nam, że nie byli zainteresowani westernami.

Jest to o tyle niezrozumiała odpowiedź, ponieważ obecnie westerny są na topie w telewizji dzięki rekordowemu sukcesowi Yellowstone i spin-offów tego serialu. Aktorka też jest tego zdania, że ich opinia jest dziwaczna.

- To jest naprawdę niezrozumiałe. Obecnie na ekranach jest sporo odnoszących sukcesy westernów, więc kompletnie nie rozumiałam tego.

Jakiś czas temu też powiedziała kilka słów o pomyśle na reboot, który zasadniczo jest kontynuacją kultowego serialu. Była zdziwiona wizją producenta oryginału, który przyszedł do niej z pomysłem. Przekonał ją jednak tym, że wiele poruszanych w życiu doktor Quinn problemów to rzeczy wciąż współcześnie mające aktualny wydźwięk. Nie jest wykluczone, że producenci będą nadal chcieli sprzedać projekt i ktoś zainteresuje się tą kontynuacją. Zwłaszcza, że trend sequeli po latach wciąż jest popularny na święcie.

Przypomnijmy, że pierwotnie Doktor Quinn była emitowana w latach 1993 - 1998. Potem w 1999 powstał pierwszy film kontynuujący wydarzenia, a w 2001 drugi.