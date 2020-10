Doktor Strange 2 - jak Xochitl Gomez będzie wyglądać jako America Chavez? Oto wizualizacja

Źródło: Marvel

Jak donoszą wszystkie największe portale branżowe, 14-letnia Xochitl Gomez-Deines podpisała kontrakt na rolę w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aktorka zdobyła dobre opinie za rolę w serialu Netflixa pt. Klub opiekunek. Charles Murphy i inni są niemal pewni, że Gomez wcieli się w oczekiwaną superbohaterkę znaną jako America Chavez. Już wcześniej mówiło się, że ta postać jest częścią tej historii - dodajmy, że Chavez potrafi podróżować przez multiwersum, które jest teraz kluczowe dla MCU i tej superprodukcji.

To była kwestia czasu, zanim fani zabiorą się za projektowanie fanartów i zaprezentują światu swoje wizje aktorki w roli tej postaci. Jedna z najpopularniejszych grafik (autorstwa @ApexForm) prezentuje się następująco:

Poza zmianą reżyserów ze Scotta Derricksona na Sama Raimiego, niewiele wiadomo o oczekiwanej produkcji. W potwierdzonej obsadzie są Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor i Elizabeth Olsen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - premiera filmu planowana jest na 25 marca 2022 roku.