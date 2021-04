Doktor Strange 2 - Kevin Feige opowiada o pracach na planie w czapce z intrygującym logiem

fot. Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness może okazać się - zgodnie z tytułem - jedną z bardziej szalonych produkcji należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Na razie nie mamy żadnych oficjalnych doniesień na temat fabuły, ale liczne pogłoski dotyczące projektu skutecznie rozbudzają apetyty fanów.

Szef Marvel Studios, Kevin Feige w jednym z wywiadów potwierdził, że zdjęcia do filmu skończą się wraz z końcem tego tygodnia. Intryguje na pewno fakt, że żadne fotki z planu nie przedostały się do sieci. Przy okazji Feige udzielał wywiadu oczywiście w założonej na głowie czapce, która tym razem posiadała logo nawiązujące do Sanctum Sanctorum. Przedstawione zostało w trzech kolorach, które według teorii fanów, nawiązują do Doktora Strange'a (złoty), Wandy (czerwony) i jest jeszcze niebieski, który można skojarzyć z postacią Miss America, której udział został potwierdzony. To wciąż jednak tylko przypuszczenia i zabawa fanów, ponieważ szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy. Zobaczcie:

Premiera filmu 23 marca 2022 roku.