Doktor Strange 2 - kto jest najpotężniejszy w MCU? Film może odpowiedzieć na to pytanie

Źródło: Marvel

Premiera widowiska Doktor Strange w multiwersum obłędu zbliża się wielkimi krokami. Ważną rolę w produkcji ma odegrać Wanda Maximoff. Producent filmu, Richie Palmer, wypowiedział się się na temat kwestii czy bohaterka jest potężniejsza od Strange'a. Stwierdził, że nie wie czy jest potężniejsza postać od Wandy. Jednak zaznaczył, że koniec filmu może przynieść odpowiedź na pytanie o to, kto jest najpotężniejszą istotą w uniwersum.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że tytułowy bohater swoimi działaniami doprowadza do pewnych uszczerbków w multiwersum i musi je naprawić. To powoduje, że zwraca się z prośbą o pomoc do Wandy Maximoff, która wydaje się wiedzieć sporo o kwestii alternatywnych rzeczywistości. W filmie ma pojawić się znana z komiksów grupa bohaterów, Iluminaci oraz America Chavez.

Ponadto zadebiutowało nowe zdjęcie Wandy z filmu:

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.

