Doktor Strange w multiwersum obłędu - jaki będzie Charles Xavier? Producent komentuje

Od premiery pełnego zwiastuna filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu wiemy, że Patrick Stewart gra Charlesa Xaviera z X-Menów. Sam aktor w jednej z rozmów potwierdził swój udział. Pozostaje pytanie, czy jest to ten sam Xavier, którego przez lata oglądaliśmy w filmach o mutantach?

Doktor Strange 2 - który Xavier?

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to ten sam Xavier, ale jedna z jego innych wersji z alternatywnego świata równoległego, W rozmowie z Empire to też sugeruje producent Richie Palmer, nawiązując też do pogłosek o Iron Manie w trailerze.

- Zacytuję pierwszy film o X-menach: jesteś pewny tego, co zobaczyłeś? Jest nieskończona liczba wersji tych postaci i choć mogłeś usłyszeć coś znajomego, to nie oznacza, że jest to postać, którą wcześniej widziałeś.

Producent odniósł się też do plotek zapowiadających Illuminati, alternatywnego Iron Mana i wielu innych cameo.

- Tak jak widzieliście w Spider-Man: Bez drogi do domu: niektóre plotki się potwierdziły, inne nie. Chciałbym znów zobaczyć Tony'ego, ale niektóre plotki są tylko plotkami. Uwielbiam Illuminatów, ale jeśli mielibyśmy przedstawić ich w przyszłości, byliby bardziej oparci na MCU, czyli byliby bardziej powiązani z postaciami z uniwersum, zamiast odtwarzania tego, co jest w komiksach.

Okazuje się, że choć Doktor Strange w multiwersum obłędu wchodzi na ekrany w maju, wciąż trwają dokrętki. Ogłosił to sam Benedict Cumberbatch podczas rozmowy przed galą rozdania nagród BAFTA.

