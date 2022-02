Doktor Strange 2 - Sinister Strange to Strange Supreme? Producent o What If...?

Fot. Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu już za kilka miesięcy będzie wyświetlany w kinach. W filmie zobaczymy różne wersje Stephena Strange'a, granego przez Benedicta Cumberbatcha. Jedna z nich, którą mogliśmy zobaczyć w zwiastunie, została ochrzczona jako Sinister Strange. Wielu fanów miało nadzieję, że będzie to odsłona bohatera, która zadebiutowała w serialu animowanym What If... ? na Disney+. Richie Palmer, producent w Marvel Studios, wypowiedział się na ten temat w magazynie D23, który otrzymał portal The Direct.

Fot. Marvel

Doktor Strange 2 - producent o What If...?

Kochamy ten odcinek What If...? i mamy nadzieję oddać mu sprawiedliwość. Pokazuje on inną wersją Doktora Strange'a - taką, która pozwoliła, by jej wszechświat został zniszczony z powodu miłości do Christine. Jeśli był do tego zdolny, z tak samolubnego powodu, to czy to coś, co nasz Stephen także byłby w stanie zrobić? Lubimy myśleć, że nie, bo nasz gość jest bohaterem. Ale nigdy nie wiadomo.

Wygląda więc na to, że w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu raczej nie zobaczymy Strange Supreme z serialu What If...?, ale pewne wątki i klimat mogą zostać zainspirowane przez serial.

Doktor Strange 2 - zdjęcia do filmu Marvela

Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Doktor Strange w multiwersum obłędu)

Doktor Strange 2 - Elizabeth Olsen i jej cenna rada

W tym samym magazynie Xochitl Gomez, która oficjalnie zadebiutuje w uniwersum Marvela z filmem Doktor Strange w multiwersum obłędu, powiedziała o cennej radzie od swojej koleżanki po fachu. Elizabeth Olsen dała jej cenną wskazówkę - Marvel rzeczywiście chce wkładu swoich aktorów i z nimi współpracuje, więc nie powinna bać się studia i dać coś od siebie.

Powiedziała mi, że Marvel naprawdę ma to na myśli, gdy mówi, że chce twojego wkładu. Dodała, że nie powinnam się wahać, by podzielić się z nimi pomysłem czy przekazać im swoją opinię zwrotną. Cieszę się, że ze mną porozmawiała, bo dodało mi to dużo pewności siebie, by dodać swoje dwa grosze wtedy, kiedy miałam coś ważnego do przekazania. Jestem też szczęśliwa, że mogę się pochwalić, że Lizzie Olsen udzieliła mi rady!

Aktorka dodała też, jest fanką koleżanki z planu, która jest niesamowitą aktorką i bardzo przyjazną osobą.

