Doctor Strange 2 - [SPOILER] powróci? To nie Scarlet Witch powinniśmy się bać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu pojawi się na dużym ekranie już w maju 2022 roku. Tytuł wzbudza wśród fanów ekscytacje i budzi wiele pytań. Od dłuższego czasu pojawiają się nowe plotki i doniesienia związane z produkcją, podobnie jak przed premierą Spider Man: No Way Home. Nowy zestaw LEGO zdaje się potwierdzać jedną z teorii, dotyczącą Iron Mana i Spider-Mana. Wiele osób zauważyło też niewielki, ale bardzo istotny szczegół na wcześniej opublikowanym plakacie - który może potwierdzać, że to wcale nie Scarlet Witch będzie wielkim złoczyńcą.

Doctor Strange 2 - Iron Man i Tobey Maguire powrócą?

LEGO planuje wypuścić zestaw z Sanctum Sanctorum. Wiele osób uważa, że będzie oparty na tym, jak budynek wygląda w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Choć na tym etapie nic nie zostało potwierdzone, ma podobno zawierać minifigurki Doctora Strange'a, Wandy Maximoff i Barona Mordo. To łączy się z teorią, że jest powiązany z MCU. Ale najbardziej interesujące jest to, że Brick Fanatics (źródło informacji o LEGO) donosi, że w pakiecie będą także minifigurki Spider-Mana i Iron Mana. Może to oznaczać, że ich warianty pojawią się w filmie Doktor Strange 2.

Były już plotki, że Tom Cruise ubierze kostium Iron Mana, a Sam Raimi znajdzie sposób, by ponownie połączyć się ze swoim Peterem Parkerem, granym przez Tobeya Maguire'a. Inne logiczne i potencjalne wyjaśnienie jest takie, że obie postacie odwiedziły już Sanctum Sanctorum. Na pewno jednak nowy zestaw LEGO rozpala wyobraźnię fanów.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brick Fanatics (@brickfanatics)

Doktor Strange w multiwersum obłędu - zdjęcia

Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Doktor Strange w multiwersum obłędu)

Doctor Strange 2 - nowy wielki złoczyńca?

Są spekulacje, że złoczyńcą w filmie Doktor Strange 2 będzie Scarlet Witch. Jednak jeden z fanów na Twitterze przyjrzał się bliżej jednemu z plakatów produkcji i odkrył stworzenie, które bardzo przypomina Chthona. W uniwersum Marvela bohater jest autorem Darkholdu, książki którą mogliśmy zobaczyć między innymi w serialu WandaVision, gdzie w scenie po napisach Scarlet Witch zagłębiała się w jej lekturę. Chthon jest także odpowiedzialny za stworzenie wielu mrocznych stworzeń, takich jak Czarownice, Wilkołaki i Wampiry.

https://twitter.com/ThoshalKArts/status/1494944714046382080

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.