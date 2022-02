Doktor Strange w multiwersum obłędu - czy pojawi się ulubiony X-Men? Ta plotka może wywołać mieszane odczucia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Joseph Deckelmeier z portalu Illuminerdi przeważnie jest dobrze poinformowanym człowiekiem. Często jego doniesienia się sprawdzały, ale i tak traktujmy je z dystansem jako plotkę. Czego dowiedział się o filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Wolverine w Doktorze Strange'u 2

Według źródeł dziennikarza jednym z nakręconych cameo jest postać Wolverine'a. Kultowy X-Men jednak... nie będzie grany przez Hugh Jackmana. Ten aspekt nie został rozwinięty, więc albo zobaczymy jeden z wariantów Logana z alternatywnych równoległych światów, albo Marvel Studios przedstawi Wolverine'a będącego częścią MCU. Na ten moment nie jest to jasne. Nie wiadomo też, jaki aktor nagrał swoje sceny. Według wcześniejszych informacji Hugh Jackman podobno dostał propozycję roli epizodycznej, ale odmówił.

Jest to pierwsza plotka z rzetelnego źródła o jego obecności w tym filmie. Do tej pory scooperzy wrzucający listę cameo, czyli ról epizodycznych nie wymieniali Wolverine'a, ale podkreślali, że nie jest to pełna lista osób. Wiemy też, że w dokrętkach nakręcono więcej cameo, więc nie wszystkie informacje mogły wyciec do sieci. Nie wiadomo też, jaką rolę fabularną te role epizodyczne mają odegrać.

Doktor Strange 2 - lista cameo

Tyle wiemy z dotychczasowych plotek i na bazie zwiastuna.

Patrick Stewart jako Charlex Xavier z X-Menów. Widzieliśmy go w zwiastunie. Według wcześniejszych plotek nie będzie to wersja znana z filmów o mutantach, a inny, alternatywny profesor X. Z uwagi na wyciek szkicu koncepcyjnego z innym wózkiem, spekulowało się, że może być on z serialu animowanego. W filmie będzie członkiem grupy Illuminatów.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w kinach w maju 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.