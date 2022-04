Doktor Strange 2 - nowy spot. Kim jest ten potwór?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu zbliża się wielkimi krokami. Nowy spot pokazuje kilka scen, których wcześniej nie widzieliśmy. Przede wszystkim widzimy, że dziwne potwory atakują siedzibę Wonga i innych czarodziejów. W jednym momencie Wong walczy ramię w ramię ze Scarlet Witch. Przynajmniej montaż sugeruje, że Wanda go tam wspiera. Fani nie są jednak przekonani i uważają, że jest to manipulacja Marvel Studios, która ma ukryć fakt, że Wanda jest głównym czarnym charakterem tej historii.

Kim jest ten tajemniczy potwór? Według Brandona Davisa z comicbook.com może być to demon zwany Chthon. To on napisał księgę zwaną Darkhold, którą Wanda przeglądała w ostatniej scenie serialu WandaVision, a która będzie odgrywać też rolę w filmie Doktor Strange 2. Wielu fanów podziela tę opinię.

https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1510287847185596418

https://twitter.com/LokiFromAsgard2/status/1510296407818780677

Doktor Strange 2 - czas trwania

Według nowych konkretnych informacji film dokładnie trwa 126 minut, czyli 2 godziny i 6 minut.

Doktor Strange 2 - premiera 6 maja 2022 roku w kinach.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.