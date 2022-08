Doktor Strange 2 - szkice koncepcyjne. Miał pojawić się przerażający Koszmar

materiały prasowe

Zanim Michael Waldron zaczął pracować nad scenariuszem filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu wizja na kontynuację przygód marvelowskiego czarodzieja była inna. Twórcy pierwszej części Scott Derrickson i C. Robert Cargill chcieli wprowadzić złoczyńcę z komiksów zwanego Nightmare (Koszmar). Wielokrotnie mówiono, że był on brany pod uwagę, ale ten motyw już nie był związany z projektem, gdy Wauldron do niego dołączył. Tak twierdził sam scenarzysta.

Doktor Strange 2 - szkice

Ryan De Silva pokazuje w szkicach postać Nightmare'a w książce zwanej Dream Codex, która miała pojawić się w filmie.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - szkic

Natomiast Oliver Carrol pokazał, że miało dojść do starcia Doktora Strange'a z Nightmarem na zamarzniętym jeziorze. Tym samym, w którym zginęła siostra Stephena.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - szkic

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Nightmare ostatecznie zadebiutuje w MCU. Takich przesłanek do tej pory oficjalnie nie dostrzeżono, ale nie jest to wykluczone, że koniec końców zobaczymy jak wygląda ta postać w uniwersum Marvela.

Doktor Strange 2 jest dostępny w Disney+.