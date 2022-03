Doktor Strange 2 - wiemy, czy Patrick Stewart pojawi się w filmie. Jest komentarz aktora

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wszystko wskazuje na to, że Patrick Stewart pojawił się w pełnym zwiastuni filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu w roli profesora Charlesa Xaviera. Jego głos nie jest do podrobienia, a z przecieków wiemy, że profesor X z X-Menów odgrywa tutaj ważną rolę. Czy to rzeczywiście on?

Doktor Strange 2 - Patrick Stewart w obsadzie

Patrick Stewart najwyraźniej stwierdził, że nie będzie powtarzać zachowania Andrew Garfielda (musiał otwarcie kłamać, że nie wrócił do roli Pajączka) i zaprzeczać pomimo tego, że w trailerze wszyscy go słyszeli. W rozmowie promującej 2. sezoni Star Trek: Picard potwierdził Jake'owi Hamiltonowi, że zagrał w filmie MCU.

- Gdy to się wydarzyło, miałem wyłączony telefon, więc nie widziałem reakcji. Dopiero następnego ranka obudziłem się i spojrzałem na telefon, odkrywając, że byłem bombardowany reakcjami. Moi ludzie od PRu przesyłali mi zebrane przez siebie reakcje. Ja tak naprawdę nie rozpoznałem własnego głosu. Brzmiał dla mnie inaczej. Nie wiem, czy tamtego dnia byłem przeziębiony czy co. Byłem jednak zdumiony, bo wszyscy widzieli jedynie moje ramię, kawałek ucha i nic więcej. Można było to interpretować na różne sposoby. Te reakcje były dla mnie bardzo miłe.

Według przecieków nie jest to profesor X z MCU, ale z alternatywnego świata równoległego. Ma on być członkiem grupy Illuminatów, w której znajdą się inne znane z komiksów postacie (według plotek będzie tam m.in. Reed Richards z Fantastycznej Czwórki).

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku w kinach.

