Doktor Strange 2 - nowa superbohaterka na grafice promocyjnej. Poznajcie Americę Chavez

fot. materiały prasowe

W filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu zobaczymy nową superbohaterkę, którą jest America Chavez. Bohaterka potrafi podróżować pomiędzy rzeczywistościami, dosłownie przebijając się do nich przez portale w kształcie gwiazdek. Wobec tego nietrudno się domyśleć, dlaczego Stephen Strange mógłby potrzebować jej pomocy. Biorąc pod uwagę całe szaleństwo muliwersum, z jakim czarodziej będzie musiał zmierzyć się po wydarzeniach ze Spider Man: No Way Home, umiejętności dziewczyny mogą okazać się kluczowe.

Zobaczcie, jak America Chavez prezentuje się na nowej grafice promocyjnej do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu.

America Chavez - nowa superbohaterka w MCU

Grafika znajduje się na opakowaniu nadchodzącej figurki Marvel Legends i jest jak dotąd najbliższym spojrzeniem na postać graną przez Xochitl Gomez.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jerry Wilson (@jerryjwilson)



Grafika nie zdradza za wiele, ale widać na niej, że twórcy postanowili nie odchodzić za daleko od komiksowego pierwowzoru superbohaterki. Warto też pamiętać, że jej niezwykłe umiejętności mogą okazać się atrakcyjne także dla Scarlet Witch - i jej prywatnych celów.

Doktor Strange 2 - zdjęcia do filmu

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze