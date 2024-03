Doktor Who - kiedy premiera 14. sezonu w Disney+? Jest plakat i data!

fot. Disney+

Oficjalnie ogłoszono, że 14. sezon Doktora Who zadebiutuje w Polsce o 1:00 w nocy z 11 na 12 maja 2024 roku. Każdy nowy odcinek co tydzień. Globalna premiera ma nastąpić o tej samej godzinie (biorąc pod uwagę różnice czasu). Co ważne, potwierdzono, że na start mamy dostać dwa odcinki.

Doktor Who - plakat 14. sezonu

fot. materiały prasowe

Ncuti Gatwa wciela się w 15. Doktora. Poznaliśmy go najpierw w trzecim odcinku specjalnym pod koniec 2023 roku, a potem mogliśmy obejrzeć jego pierwszą pełnoprawną przygodę w odcinku świąteczny. Millie Gibson gra jego towarzyszkę.

W gościnnej obsady 14. sezonu są Aneurin Barnard (Barkskins), Anita Dobson, Yasmin Finney (Heartstoppers), Michelle Greenidge (Code 404), Angela Wynter (EastEnders), Jonathan Groff (Mindhunter), Bonnie Langford (EastEnders), Genesis Lynea (Casualty), Jemma Redgrave, Lenny Rush (Dodger) oraz Indira Varma (Game of Thrones).

Na razie nie zadebiutował pełny zwiastun. Jego premiera jest zaplanowana na 22 marca. Tymczasem wrzucono pierwszy teaser.