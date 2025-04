Ruby wraca do serialu science fiction Doktor Who? Twórca rozwiewa wątpliwości fanów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Millie Gibson szybko zyskała sympatię widzów po swoim pierwszym sezonie serialu Doktor Who. Potem pojawiła się plotka, że została zwolniona z powodu zachowania na planie, co zostało zdementowane przez samego twórcę. Tymczasem ogłoszono nową towarzyszkę Doktora. O co więc chodzi w tym zamieszaniu?

Zamieszanie wokół Doktora Who

Showrunner serialu Doktor Who Russell T. Davies w rozmowie z magazynem SFX wyjaśnił sytuację, twierdząc, że historia Ruby od początku była rozpisana na dwa sezony. Millie Gibson nie pojawia się w pierwszym odcinku, ale jest ważną częścią całego sezonu. Aktorka nie odeszła i nie odchodzi z serialu.

– Nie odchodzi z serialu. W ogóle. Zamówiono dwie serie przez Disneya i realizujemy właśnie dwa sezony. Historia Ruby była rozpisana na dwie serie.

Davies zapowiada też finał drugiego sezonu Doktora Who:

Planujemy nakręcić finał drugiego sezonu, w którym Ruby ma najwspanialsze sceny. Dla Millie to jeden z najtrudniejszych aktorsko materiałów. To wszystko nabierze sensu po obejrzeniu odcinków.

Nowy sezon już zadebiutował na Disney+. Każdy kolejny odcinek pojawia się co tydzień – w soboty.