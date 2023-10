Doktor Who - zwiastun odcinków specjalnych. Disney+ rusza z promocją

fot. Disney+

Disney+ razem z BBC rozpoczynają promocję Doktora Who na pełną skalę. W 2023 roku na platformie streamingowej obejrzymy trzy odcinki specjalne z 14. Doktorem, w którego ponownie wciela się David Tennant, ale nie jest to ten sam Doktor, którego grał wcześniej. Do sieci trafił zwiastun oraz data premiery każdego z odcinków.

Doktor Who - zwiastun odcinków specjalnych

Doktor Who - kiedy premiera odcinków specjalnych.

Wszystkie odcinki będą w Polsce dostępne na platformie Disney+.

Pierwszy odcinek nosi tytuł The Star Beast. Premiera 25 listopada

Drugi odcinek to Wild Blue Yonder. Premiera 2 grudnia.

Trzeci odcinek to The Giggle on. Premiera 9 grudnia.

Doktor Who - odcinki specjalne

14. Doktor (David Tennant) oraz Donna Temple-Noble (Catherine Tate) mierzą z jednym z najbardziej przerażających złoczyńców, który zwany jest Toymaker (Neil Patrick Harris).

Odcinki trafią do Disney+ we wszystkich krajach świata za wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Tam będzie normalnie emisja w BBC.

W obsadzie są także Yasmin Finney jako Rose Temple-Noble, Miriam Margolyes jako głos Meep, Ruth Madeley jako Shirley Anne Bingham, Jacqueline King jako Sylvia Noble, Karl Collins jako Shaun Temple oraz Jemma Redgrave jako Kate Lethbridge-Stewart.

W tych odcinkach poznamy też 15. Doktora, w którego wcieli się Ncuti Gatwa. Sezon serialu z jego udziałem pojawi się w Disney+ w 2024 orku.