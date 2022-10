Doktor Who - zwiastun i zdjęcia. To pożegnanie z Jodie Whittaker w tytułowej roli

fot. BBC

Doktor Who po raz kolejny się zmienia. Ostatni odcinek z Jodie Whittaker w tytułowej roli nosi tytuł: Doctor Who: The Power of the Doctor. Do sieci trafił zwiastun oraz zdjęcia. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera.

Doktor Who - zwiastun

W odcinku pojawią się też Mandip Gill jako Yasmin Khan oraz John Bishop jako Dan Lewis, czyli towarzysze Doktor. Sacha Dhawan wcieli się w Mistrza, a Jemma Redgrave w Kate Stewart. W odcinku mamy zobaczyć też Daleków i Cybermenów, a także wielu klasycznych towarzyszy Doktora. Między innymi Sophie Aldred zagra Ace, towarzyszkę siódmego Doktora, a Janet Fielding powraca jako Tegan, towarzyszka piątego Doktora.

Doktor Who The Power of Doctor

Doctor Who: The Power of the Doctor to nie tylko pożegnanie Jodie Whittaker w tytułowej roli, ale też showrunnera Chrisa Chibnalla, który kończy swoją przygodę z tym uniwersum. Serial przejmuje Russell T. Davies, który wskrzesił ten serial w 2005 roku.

Doktor Who - premiera odcinka w Wielkiej Brytanii odbędzie się 23 października. Data premiery w Polsce nie została ogłoszona.