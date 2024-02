Dom ninja - zwiastun serialu Netflixa. Legendarni zabójcy powracają w nowej wizji

fot. Netflix

Ninja fascynowali popkulturę od lat, ale w ostatnim czasie rzadko twórcy po nich sięgali. Tym razem zrobił to Netflix i tak pojawia się japoński serial Dom ninja. Za kamerą stoi Dave Boyle, a scenarzystami odcinków są Dave Boyle, Masahiro Yamaura, Kota Oura oraz Kanna Kimura. Ma być to miks serialu szpiegowskiego z ninja w centrum z życiem dość specyficznej rodziny, z której ninja się wywodzą.

Dom ninja - zwiastun

Dom ninja - opis fabuły

Historia rozgrywa się we współczesnej Japonii. Jest to opowieść o Tawarach, ostatniej rodzinie z klanu ninja, która porzuciła swoje korzenie po incydencie z przeszłości. Musi wrócić do akcji, by stanąć do walki podczas największego kryzysu w historii Japonii, którego stawką jest los kraju.

W obsadzie są Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita oraz Nobuko Miyamoto.

Dom ninja - premiera w platformie streamingowej Netflix na całym świecie, w tym w Polsce odbędzie się już 15 lutego 2024 roku.