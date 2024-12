Przepiórki w płatkach róży otrzymają 2. sezon. Salma Hayek zdradza jak długo potrwa serial Max

fot. Max

Reklama

Przepiórki w płatkach róży to nowy serial oryginalny Max, który niedawno zadebiutował na platformie. W tworzeniu go aktywnie pomagała legendarna Salma Hayek, która figuruje jako producentka przy tej produkcji. W serwisie Rotten Tomatoes osiągnęła ona fantastyczne 100% pozytywnych opinii od krytyków. Przy 10. recenzjach średnia ocena wynosi 7.5/10, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Nie powinno zatem dziwić, że Max zdecydowało się już teraz na zamówienie kolejnego sezonu udanej produkcji. Potwierdziła to sama Salma Hayek, która powróci jako producentka wykonawcza. Powstanie kolejnego sezonu ogłosiła podczas pokazu Max w Londynie. Zapowiedziała jednak, że serialowa adaptacja książki Laury Esquivel o tym samym tytule, nie będzie miała więcej niż 3. sezony.

Chcemy, żeby to było wyjątkowe. - powiedziała Hayek.

Przepiórki w płatkach róży - opis fabuły

Romans Tity i Pedra zostaje udaremniony przez tradycje jej rodziny, co zmusza Titę do poruszania się po magii i smakach w kuchni, gdy walczy o miłość i podąża wyznaczoną sobie ścieżką.

Najlepsze filmy historyczne - miejsce 30-1