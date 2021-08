Dom z papieru 5 - 14 nowych plakatów! Zobaczcie, jak będą wyglądać bohaterowie

fot. materiały prasowe

Dom z papieru to serial dostępny na platformie Netflixa. Zbliża się premiera pierwszej połowy 5. sezonu, która odbędzie się we wrześniu, w związku z którą niedawno w Internecie pojawił się zwiastun zapowiadający produkcję. Teraz Netflix podzielił się aż 14 nowymi plakatami, na których możemy przyjrzeć się z bliska bohaterom. Poniżej możecie je zobaczyć i podzielić się z nami, kto według was będzie się najlepiej prezentować podczas największej do tej pory bitwy ekipy Profesora.

Dom z papieru 5 - nowe plakaty.

Dom z papieru - 5A

Dom z Papieru zadebiutuje na małym ekranie 3 września 2021 roku z częścią 5A finałowej odsłony, a 3 grudnia 2021 roku z 5B. Będą miały po 5 epizodów. W obsadzie zobaczymy między innymi Úrsulę Corberó, Jaime Lorente Lopez, Pedro Alonso, Albę Flores, Miguela Herrána, Darko Perica, Itziara Ituño, Esthera Acebo, Rodrigo de la Sernę i Lukę Perosa. W nowych odcinkach przekonamy się, jak rozegra się ostatnia bitwa ekipy Profesora po tym, jak zostają zamknięci w banku w Hiszpanii na ponad 100 godzin.

Dom z papieru 5 - inne ujęcia

Dom z papieru 5

Czekacie?