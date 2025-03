Aktor z serialu Domek na prerii nie żyje. Koleżanka z planu pięknie się żegna

Fot. Materiały prasowe

Melissa Gilbert opublikowała na Instagramie post, w którym wspomina czas spędzony z Jackiem Lilleyem na planie Domku na prerii i żegna się z aktorem.

Rodzina z domku straciła jednego członka. Nauczył mnie, jak jeździć na koniu, gdy byłam jeszcze malutka. Był wobec mnie bardzo cierpliwy. Nigdy nie powiedział nie, kiedy skakałam przy nim i prosiłam, żeby zabrał mnie na przejażdżkę.

Gilbert w poście wspominała długą karierę telewizyjną i filmową Lilleya, a także ich ponowne spotkanie w odcinku pilotażowym Then Came Jones. Powiedziała, że kręcenie go było przyjemnością i żałowała, że z niego zrezygnowano.

Pierwsze czytanie scenariusza odbyło się w Paramount Studios, gdzie kręciliśmy pierwsze cztery sezony Małego domku na prerii. Dowiedziałam się także, że będziemy kręcić w Big Sky Ranch, tam, gdzie kręciliśmy również Mały domek na prerii. Weszłam na plan i zanim zdążyłam cokolwiek pomyśleć, usłyszałam znajomy głos: „Hej, Halfpint, ty stary szczurku!!!”. W tym momencie wiedziałam, że jestem w domu”.

