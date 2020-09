Doom Eternal w Xbox Game Pass potwierdzony! Kiedy gra trafi do abonentów?

Bethesda

Wiele osób liczyło, że niedawne przejęcie Bethesdy przez Microsoft sprawi, że gry wydawcy zaczną trafiać do Xbox Game Pass. I wygląda na to, że rzeczywiście tak będzie, bo teraz już w pełni oficjalnie potwierdzono, że Doom Eternal pojawi się w usłudze 1 października. Początkowo gra dostępna będzie wyłącznie na konsolach Xbox One, ale w późniejszym terminie (przed końcem 2020 roku), zagrają w nią również gracze na PC.

Doom Eternal zadebiutowało w marcu tego roku i zostało docenione przez graczy oraz krytyków. Chwalono przede wszystkim dynamiczny i pełen akcji gameplay i bardzo dopracowaną warstwę audiowizualną. Przypominamy również, że już 20 października na rynek trafi pierwsze duże rozszerzenie The Ancient Gods – Part One, które doda kolejnych przeciwników i wyzwania do ukończenia.