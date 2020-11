DOOM Eternal na Switch skasowany? Bethesda zaprzecza

fot. Bethesda

Doom Eternal to jedna z tych lepszych gier mijającego roku. Tytuł szykuje się do premiery na Nintendo Switch, ale część sklepów zaczęła anulować zamówienia złożone przez graczy. To spowodowało panikę, że wersja na przenośną konsolę została skasowana. Takie działanie wzbudziło też reakcję Bethesdy, wydawcy gry.

Ten oświadczył w krótkim komunikacie, że wszystko jest w porządku i gracze nie mają się czego obawiać. Doom Eternal zmierza na Nintendo Switch zgodnie z planem, jednak zmienił się forma wydania gry. Nadchodzący tytuł na Switchu dostępny będzie wyłącznie drogą cyfrową, stąd anulowanie zamówień w sklepach.

Bethesda nadal jednak nie zdradziła daty premiery gry na tej platformie. Tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a w marcu został zapowiedziany także na Switch.