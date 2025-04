Fot. Marvel

Do premiery Thunderbolts* pozostało już niewiele czasu, a kampania promocyjna widowiska Marvel Studios wkracza w decydującą fazę. Pierwsze opinie były niezwykle pozytywne, a produkcja ma stanowić powrót do formy oraz formuły Kinowego Uniwersum Marvela. Studio nie omieszkało się o tym przypomnieć w ramach nowego spotu promocyjnego, który możecie obejrzeć poniżej:

Thunderbolts*

Problemy Avengers: Doomsday - opóźnienie potwierdzone. Powody zaskakują

Lewis Pullman o dołączeniu do MCU

Lewis Pullman, który w Thunderbolts* wcieli się w Boba/Sentry'ego/The Void skomentował w rozmowie z Numéro kwestię dołączenia do MCU.

To było całkiem straszne, szczerze mówiąc. Marvel zawsze w głowie wydawał mi się nieosiągalnym szczeblem. [...] Byłem przerażony tym, czy uda mi się dopasować do tego świata i tonu. Czułem wielką odpowiedzialność, by nie być słabym ogniwem i wnieść coś od siebie. Chciałem, żeby to była moja własna wersja postaci.

Aktor przyznał, że głównie skupił się na przygotowaniu fizycznym do roli, które porównał do tego, przez które przechodzą profesjonalni atleci. Jego zdaniem było to bardzo ważne, ponieważ miał świadomość, że w MCU powtarza się często różne ujęcia. Chciał mieć zatem siłę i dobrą kondycję, aby móc wielokrotnie powtarzać niektóre sekwencje i nie spowalniać całej produkcji z powodu zmęczenia.

Kompilacja efektów praktycznych zza kulis Thunderbolts*! [WIDEO]

Jake Schreier, reżyser filmu, podzielił się też za pośrednictwem Instagrama filmem nagranym ze swojego telefonu zza kulis. Przedstawia on całą masę efektów praktycznych, które wykorzystano przy kręceniu produkcji. Sprawdźcie te ogromne wybuchy, skok z wieżowca czy przewracające się samochody podczas pościgów. To robi wrażenie!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jake Schreier (@jakeschreier)

Thunderbolts* - fabuła, premiera

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?