Doom Patrol 3 - Michelle Gomez jako Madame Rouge. Jak wygląda?

Doom Patrol zadebiutuje na małym ekranie 23 września 2021 roku z 3. sezonem. Serial jest oparty na komiksach DC i będzie dostępny na platformie HBO Max. W tej części do naszej grupy nieidealnych superbohaterów dołączy postać znana jako Madame Rouge, którą zagra Michelle Gomez. Szkocką aktorkę mogliśmy już zobaczyć między innymi w Chilling Adventures of Sabrina. Wreszcie możemy przyjrzeć się bliżej, jak wygląda w tej roli.

Madame Rouge to klasyczny złoczyńca z uniwersum DC. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksie Doom Patrol w latach sześćdziesiątych jako francuska aktorka teatralna i mistrzyni przebrania, która szybko stała się czołowym członkiem Brotherhood of Evil. Jej serialowa wersja jest za to opisana jako skomplikowany ekscentryk, który przybywa do domu naszych bohaterów z bardzo sprecyzowaną misją. Problem w tym, że nie może zapamiętać, jaką. Dotrze na miejsce poprzez podróż w czasie.

Doom Patrol 3 sezon

Showrunner serialu Jeremy Carer rozmawiając z Michelle Gomez o roli Madame Rouge podkreślił, że jest to postać bardzo podobna do innych bohaterów Doom Patrol. Ciężko ją określić jaką złą, albo dobrą. Każdy z nich zrobił coś, czego może się wstydzić, ale niekoniecznie robi to z nich potwornych ludzi. I właśnie to będzie najważniejsze dla tej wersji Madame Rouge. W dodatku Jeremy Carer określa występ aktorki jako ekscytujący, bawiący się z komedią i patosem.

Doom Patrol - premiera 23 września 2021 roku. Ciekawi was, jak zaprezentuje się Michelle Gomez?