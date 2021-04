Doom Patrol - sporo nowych nazwisk w obsadzie 3. sezonu serialu HBO Max

DC

Doom Patrol to produkcja opowiadająca o dowodzonej przez doktora Nilesa Cauldera tytułowej grupie superbohaterów, w której znajdują się m.in. Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane czy Cyborg.

Produkcja doczeka się 3. sezonu na HBO Max i zapowiada się kolejna szalona przygoda. W nowej odsłonie zobaczymy bowiem znane z komiksów DC grupy The Dead Boy Detective Agency i The Sisterhood of Dada. Do obsady dołączyli: Micah Joe Parker (Malcolm), Wynn Everett (Shelly Byron), Miles Mussenden (Lloyd Jefferson), Anita Kalathara (Holly McKenzie) i Gina Hiraizumi (Sachiko), którzy stworzą ekipę The Sisterhood of Dada oraz Madalyn Horcher (Crystal Palace), Ty Tennant (Edwin Payne) i Sebastian Croft (Charles Rowland), którzy pojawią się gościnnie jako Dead Boy Detective Agency.

Ósemka nowych aktorów dołączyła tym samym do: Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, Joivan Wade, April Bowlby i Timothy Dalton. Niedawno do obsady 3. sezonu dołączyła też Michelle Gomez. Data premiery nie jest jeszcze znana.

DC