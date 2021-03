Doom Patrol - Michelle Gomez w obsadzie 3. sezonu. Kogo zagra?

materiały prasowe

Do obsady 3. sezonu serialu DC Doom Patrol dołączyła Michelle Gomez. Aktorka, którą ostatnio oglądać mogliśmy w Chilling Adventures of Sabrina Netflixa, wcieli się w rolę Madame Rouge. Bohaterka ta opisywana jest jako skomplikowana, elektryzująca i ekscentryczna postać, która przybędzie do Doom Manor z bardzo specyficzną misją... jeśli tylko zdoła sobie o niej przypomnieć.

Przypomnijmy, że Dom Patrol to produkcja opowiadająca o dowodzonej przez doktora Nilesa Cauldera tytułowej grupie superbohaterów, w której znajdują się m.in. Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane czy Cyborg.

Do obsady należą Brendan Fraser, April Bowlby, Timothy Dalton, Diane Guerrero oraz Matt Bomer.

fot. materiały prasowe

Producentami wykonawczymi Doom Patrol są Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess a także Geoff Johns. Za serialem stoi Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Doom Patrol - data premiery 3. sezonu nie jest jeszcze znana. Najpewniej trafi jednak na HBO Max jeszcze w 2021 roku.