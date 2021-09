Doom Patrol - finałowy zwiastun serialu HBO Max i DC. Madame Rouge w akcji

HBO max

Doom Patrol to serial oparty na komiksach DC, który doczeka się 3. sezonu. Serial przedstawia grupę superbohaterów DC, w której skład wchodzą Robotman aka Cliff Steele, Negative Man aka Larry Trainor, Elasti-Woman aka Rita Farr, Crazy Jane i Cyborg aka Victor Stone. Drużyna jest kierowana przez szalonego naukowca Nilesa Cauldera znanego jako The Chief. Każdy członek Doom Patrol doznał strasznego wypadku, który dał im nadludzkie zdolności, ale także pozostawił blizny i zniekształcenia. W 3. sezonie zespół po konfrontacji z Dorothy znajduje się na rozdrożu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy Madame Rouge przybywa wehikułem czasu z tajemniczą misją.

Madame Rouge to klasyczny złoczyńca z uniwersum DC. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksie Doom Patrol w latach sześćdziesiątych jako francuska aktorka teatralna i mistrzyni przebrania, która szybko stała się czołowym członkiem Brotherhood of Evil. Jej serialowa wersja jest za to opisana jako skomplikowany ekscentryk, który przybywa do domu naszych bohaterów z bardzo sprecyzowaną misją. Problem w tym, że nie może zapamiętać, jaką. Nowa seria zadebiutuje na HBO Max 23 września. Zobaczcie zwiastun i plakat:

