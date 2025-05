To rekordowa premiera id Software. Doom: The Dark Ages deklasuje Eternala

fot. Bethesda

Bethesda opublikowała na swoim profilu w serwisie X wpis, w którym poinformowała o wynikach gry Doom: The Dark Ages. Tytuł zgromadził już 3 miliony graczy, osiągając ten wynik siedmiokrotnie szybciej niż poprzednia odsłona serii – wydany w 2020 roku Doom Eternal. Dodatkowo ujawniono, że jest to największa premiera w historii studia id Software.

Według danych opublikowanych przez SteamDB, w szczytowym momencie w Doom: The Dark Ages grało jednocześnie ponad 31 tysięcy użytkowników. Pod tym względem Doom Eternal wypadł znacznie lepiej, osiągając wynik ponad 100 tysięcy graczy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Eternal, w przeciwieństwie do The Dark Ages, nie był dostępny w usłudze Xbox Game Pass od dnia premiery. Można więc założyć, że wielu graczy zdecydowało się ograć tę nowszą odsłonę w ramach abonamentu.

Doom: The Dark Ages zadebiutowało 15 maja 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To fabularny sequel, który stawia na wolniejszą rozgrywkę od poprzedniej części. Główny bohater otrzymał w nim także dostęp do nowych narzędzi, takich jak piłotarcza.