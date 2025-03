Przełom w jakości obrazu telewizorów i monitorów LCD – Sony prezentuje rewolucyjną technologię podświetlenia RGB LED!

fot. Sony

Japoński gigant technologiczny ogłosił właśnie opracowanie systemu wyświetlania z indywidualnym sterowaniem składowymi RGB w podświetleniu LED o wysokiej gęstości. Brzmi skomplikowanie, ale w prostych słowach oznacza po prostu kolorowe podświetlenie LED pod kolorową matrycą LCD. Ta innowacja może okazać się największym od lat skokiem jakościowym w telewizorach LCD, które pod względem jakości obrazu przegrywają ostatnio z coraz tańszymi i lepszymi OLEDami.

Czym jest technologia RGB LED?

W przeciwieństwie do standardowych telewizorów LED, które do podświetlenia matrycy wykorzystują białe diody lub niebieskie z warstwą kropek kwantowych, nowa technologia Sony opiera się na zastosowaniu trzech osobnych diod w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim (RGB). Co najważniejsze, każda z tych diod może być sterowana niezależnie, co otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie reprodukcji obrazu.

fot. Sony

Prototyp zaprezentowany przez Sony na pokazie w Tokio wyposażony był w imponujące 32 tysiące osobnych diod RGB oraz 4000 stref lokalnego wygaszania, co pozwala na niezwykle precyzyjną kontrolę nad wyświetlanym obrazem.

fot. Sony

Korzyści dla miłośników filmów, seriali i gier

Dla kinomanów najważniejszą informacją będzie niewiarygodna jasność oferowana przez nową technologię – Sony obiecuje szczytową jasność na poziomie 3000-4000 nitów, co jest wartością zbliżoną do profesjonalnych monitorów studyjnych nieosiągalną dla telewizorów OLED. Oznacza to niezwykle spektakularne efekty HDR, gdzie zarówno jasne, jak i ciemne elementy sceny będą niezwykle szczegółowe.

Nowy system wyświetlania oferuje również wyjątkową czystość kolorów z pokryciem przestrzeni DCI-P3 na poziomie ponad 99% oraz około 90% standardu BT.2020. Przełoży się to na znacznie bogatszą i bardziej realistyczną paletę barw, szczególnie widoczną w filmach pełnych intensywnych kolorów.

System Sony doskonale radzi sobie również z odwzorowaniem kolorów o umiarkowanej jasności i nasyceniu, co stanowi słaby punkt obecnych paneli OLED. Oznacza to, że subtelne przejścia tonalne, tak istotne w klimatycznych scenach filmowych, będą odwzorowane z niespotykaną dotąd precyzją.

fot. Sony

Korzenie technologii i plany na przyszłość

Warto zauważyć, że Sony ma imponującą historię innowacji w dziedzinie technologii wyświetlania obrazu. Jeszcze w czasach telewizorów kineskopowych marka Sony była synonimem wysokiej jakości obrazu, ale już w 2004 roku firma stworzyła pierwszy na świecie telewizor LCD z podświetleniem pełną matrycą diod LED RGB. Obecna technologia jest więc wynikiem wieloletnich badań i doświadczeń, a także dążenia Sony do osiągnięcia jak najwyższej możliwej jakości obrazu.

Nowy system podświetlania ma wejść do produkcji jeszcze w 2025 roku, na początku w monitorach studyjnych, ale pierwsze telewizory konsumenckie z tą technologią prawdopodobnie trafią do sklepów nie wcześniej niż w 2026 roku. Sony przyjmuje bardziej ostrożne podejście niż konkurencja, chcąc mieć pewność, że oferowany produkt będzie najwyższej jakości.

Przyszłość oglądania filmów, seriali i grania

Technologia RGB LED od Sony może stanowić pomost między obecnymi rozwiązaniami a przyszłymi panelami micro LED. Dla miłośników filmów, seriali i gier oznacza to, że w niedalekiej przyszłości będą mogli cieszyć się jeszcze lepszym, bardziej immersyjnym doświadczeniem audiowizualnym na jeszcze większych i mamy nadzieję tańszych ekranach.

Pozostaje nam tylko czekać, aż pierwsze telewizory z tą przełomową technologią trafią do nas na testy, abyśmy mogli na własne oczy przekonać się o ich niesamowitych możliwościach.