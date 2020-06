Dopesick - Michael Keaton w serialu o uzależnieniu

Źródło: materiały prasowe

Dopesick to ośmioodcinkowy serial ze znakomitą ekipą za kulisami. Scenarzystą jest Danny Strong (Game Change), a za kamerą stanie Barry Levinson (Rain Man). Michael Keaton ma zagrać główną rolę, a projekt oparty jest na książce. Keaton zagra Samuela Finnixa, staromodnego lekarza, który podchodzi do ludzi z uprzejmością i współczucie, ale zostaje wmieszany w działania firmy farmaceutycznej.

Jest to ambitne i wstrząsające spojrzenie na epicentrum amerykańskiej walki z uzależnieniem od opioidów. Serial zabierze widzów do górniczej społeczności w Wirginii, pokaże prace DEA i udział firmy farmaceutycznej z Manhattanu. Takim sposobem historia pokaże widzom jedną z najgorszych epidemii narkotyków w historii Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Marvel

Dla Michaela Keatona to pierwsza duża rola w serialu od 13 lat. Mogliśmy go oglądać w miniserialu The Company z 2007 roku.

Dopesick - premiera w 2021 roku.