Dr House powróci? Aktor wyjaśnia, dlaczego teraz miałoby to sens

fot. Fox Network

Reklama

Dr House był emitowany w latach 2004-2012 i był jednym z najpopularniejszych seriali w telewizji. W głównych rolach występowali Hugh Laurie, Omar Epps, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer, Lisa Edelstein, Bobbin Bergstrom, Jennifer Morrison, Olivia Wilde i Kal Penn. W Chrisa Tauba wcielał się Peter Jacobson, który dołączył do serialu w 4. sezonie. W najnowszym wywiadzie aktor omówił szanse na powrót tej produkcji z nową serią.

Peter Jacobson o ewentualnym powrocie Dr House'a

W rozmowie z serwisem Screen Rant aktor przyznał, że wcześniej nigdy by nawet nie pomyślał, że mogłaby powstać kontynuacja Dr House'a, ale teraz wiele wspaniałych seriali powróciło.

Teraz ma to większy sens niż 10 lat temu, ze względu na streaming. Mój syn uwielbia House'a, a on dopiero co się urodził, kiedy to kręciłem. Masz po prostu całe nowe pokolenie ludzi, którzy naprawdę pokochali ten serial. Oczywiście zależałoby to od Hugh. Bardzo by mi się to podobało, kocham tę postać i świetnie się bawiłem. To był cudowny czas w moim życiu, a scenarzyści byli fantastyczni. To było dla nas niespodziewany sukces. To było po prostu wspaniałe doświadczenie i myślę, że jest o wiele więcej [historii] do opowiedzenia, jeśli będą tego chcieli. Jeśli ludzie będą chętni, ja też będę.

fot. Fox Network // Peter Jacobsen jako Taub

Warto dodać, że mimo wszystko nie łatwo byłoby się przebić Dr House'owi pomimo kultowego statusu. Na rynku jest wiele seriali medycznych, a już 24 października na Disney+ zadebiutuje kolejny - Doktor Odyssey.