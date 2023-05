Dragon Ball - tak powinna wyglądać wersja aktorska. Sztuczna inteligencja widzi to lepiej niż Hollywood

fot. materiały prasowe

Dragon Ball to seria szczególnie popularna w Polsce. Każdy z pokolenia wychowującego się w latach 90. pamięta te emocje, gdy trzeba było biec ze szkoły (lub zrywać się z zajęć!), by zdążyć na emisję nowego odcinka na kanale RTL7. To był fenomen, które opanował całe pokolenie na niespotykanym poziomie i wielu sercach nostalgia do Dragon Balla wciąż jest silna. Hollywood o tym wie, więc w 2009 roku powstał film aktorski Dragonball: Ewolucja, który nie tylko jest uznawany za jeden z najgorszych w historii kina, to fani anime i mangi szczególnie krytycznie podeszli do tego tworu.

Dragon Ball - sztuczna inteligencja vs Hollywood

Dożyliśmy czasów, w których w Internecie królują grafiki tworzone przez sztuczną inteligencję. W przypadku Dragon Balla jest to o tyle zadziwiające, że sztuczna inteligencja prezentuje o wiele ciekawszą, lepszę i wierniejszą wizję niż Hollywood. Co więcej ich kreacja postaci, dialogi oraz fatalne pomysły sprawiają wrażenie, jakby kinowy Dragon Ball był wytworem maszyny, a nie grafiki stworzone przez SI. Zresztą zobaczcie i oceńcie sami.

Dragon Ball wg sztucznej inteligencji - Gohan

Dragon Ball według sztucznej inteligencji

Zobaczcie też alternatywne wizerunki postaci wg SI.

Dragon Ball według sztucznej inteligencji - Goku

Kulisy filmu fabularnego "Dragon Ball" według sztucznej inteligencji

A tutaj mamy przypadek pomysłowej wizji SI pokazującą kulisy potencjalnego filmu Dragon Ball.

Kulisy filmu fabularnego "Dragon Ball" według sztucznej inteligencji

Dragon Ball wg Franka Frazetty

Każdy fan fantasy zna prace Franka Frazetty. Zwłaszcza jego epickie rysunki związane z Conanem. Odchodząc na koniec od stylistyki aktorskiego Dragon Balla, zobaczcie, jak wyglądałby DB w tym właśnie stylu.