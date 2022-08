Dragon Ball Super: Super Hero - dziś jedyny pokaz przedpremierowy filmu anime

fot. materiały prasowe

Jak donosi dystrybutor filmu anime Dragon Ball Super: Super Hero jedyny pokaz przedpremierowy odbędzie się dziś (18 sierpnia) w Warszawie w Multikinie Złote Tarasy. Bilety można zakupić w kasie kina lub przez stronę internetową. Sam film trafi do kin w całej Polsce już 19 sierpnia.

Dragon Ball Super: Super Hero - opis fabuły

W centrum fabuły po raz pierwszy nie będą Vegeta i Goku, jak do tej pory. Podjęto decyzje, że historia skupi się na Gohanie oraz Piccolo (znany też jako Szatan Serduszko). Muszą się zmierzyć z powracającymi wrogami z armii Czerwonej Wstęgi. Ich nowe androidy stają do walki. To właśnie Gamma 1 i Gamme 2, czyli te dwa androidy nazywają siebie superbohaterami i rzucają się na Piccolo i Gohana.

Dragon Ball Super: Super Hero - zwiastun