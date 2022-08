HBO Max - będzie mniej treści. Na zawsze zniknie 36 tytułów - w tym 20 Max Originals

HBO Max

Jak donosi Variety z HBO Max w bieżącym tygodni zniknie 36 tytułów. W tym aż 20 tak zwanych Max Originals, czyli produkcji, które w zamierzeniu miały być tutaj na zawsze. Informację potwierdził dziennikarzowi rzecznik prasowy HBO Max, który wyjaśnił decyzje prosto: jest to efekt zmian związanych z nadchodzącym końcem HBO Max i połączeniem z serwisem Discovery+.

HBO Max - oświadczenie

Rzeznik potwierdził, że gdy będą pracować nad połączeniem katalogów obu platform, będą w tym czasie podejmować decyzje w kontekście treści oferowanych w HBO Max oraz Discovery+ (serwis jest w USA). Dodaje, że w tym aspekcie jest też usuwanie treści z obu platform.

Dziennikarz Variety tłumaczy, że te decyzje o usuwaniu treści mają pomóc Warner Bros. Discovery z dalszym zmniejszaniem kosztów. Według ich wiedzy wybierają projekty rzadziej oglądane. Dzięki usunięciu tytułów nie będą musieli płacić honorarium twórcom i aktorom za to, że dany program jest tu wyświetlany. Oznacza to też, że nigdy żaden z tych tytułów do platformy nie wróci.

HBO Max - usunięte tytuły

Max Originals

12 Dates of Christmas

About Last Night

Aquaman: King of Atlantis

Close Enough

Ellen’s Next Great Designer

Esme i Roy

Fungisy!

Generation Hustle

Pokolenie

Infinity Train

Little Ellen

My Mom, Your Dad

Odo

Ravi Patel's Pursuit of Happiness

Obóz na wyspie

The Not Too Late Show with Elmo

The Runaway Bunny

Theodosia

Tig N' Seek

Yabba Dabba Dinozaury

HBO Originals

Moja kolacja z Herve

Share

Cartoon Network

Dodo

Elliott From Earth

Mao Mao, Heroes of Pure Heart

Mighty Magiswords

OK K.O.! – Let’s Be Heroes

Uncle Grandpa

Victor and Valentino

Tytuły na licencji (rynek USA)

Detention Adventure

Messy Goes to Okido

Mia’s Magic Playground

The Ollie & Moon Show

Pac-Man and the Ghostly Adventures

Make It Big, Make It Small

Squish

Wcześniej usunięto takie tytuły jak: Vinyl, Kemping, Pani Fletcher, Wyprawa na Marsa czy Biegnij!. Według wcześniejszych doniesień niektóre tytuły mają zostać odpisane od podatku jak Batgirl, czyli znikną na zawsze i nigdy nie będą mogły być udostępniane.

Jak podaje comicbook.com reakcje konsumentów są dość radykalne. Ludzie zaczynają panikować, bo żaden z ich ulubionych programów nie jest bezpieczny na platformie. Zwłaszcza, że w większość to tytuły, które docelowo miały tu być na zawsze. A to generuje negatywny wizerunek HBO Max na całym świecie.