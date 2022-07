Dragon Ball Super: Super Hero - nowy zwiastun. To anime obejrzymy w polskich kinach [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Dragon Ball Super: Super Hero to film anime opowiadający najnowszą historię osadzoną w tym świecie. Będzie mieć on globalną dystrybucję i dlatego też promowany był w San Diego podczas Comic-Conu 2022. Amerykańska i polska premiera kinowa zaplanowana jest na 19 sierpnia. Opublikowano też nowy zwiastun z angielskim dubbingiem.

Dragon Ball Super: Super Hero - zwiastun

Dragon Ball Super: Super Hero - szczegóły

Producent Norhiro Hayashida podczas panelu omawiał między innymi to, że po raz pierwszy użyli miksu tradycyjnej animacji z komputerową. Ma świadomość, że przeważnie wygląda to źle, ale według niego udało im się dobrze to wykorzystać.

W centrum fabuł po raz pierwszy nie będą Vegeta i Goku, jak do tej pory. Podjęto decyzje, że historia skupi się na Gohanie oraz Piccolo (znany też jako Szatan Serduszko). Muszą się zmierzyć z powracającymi wrogami z armii Czerwonej Wstęgi. Ich nowe androidy stają do walki. To właśnie Gamma 1 i Gamme 2, czyli te dwa androidy nazywają siebie superbohaterami i rzucają się na Piccolo i Gohana.