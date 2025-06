Wolverine w filmie Avengers: Doomsday? To wideo rozpoczęło spekulacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Hugh Jackman opublikował nowe wideo z treningu siłowego ze swoją trenerką personalną. Do tej pory aktor pokazywał nagrania z treningów głównie wtedy, gdy przygotowywał się do kolejnego występu w roli Wolverine’a. Dlatego też wszyscy wychodzą z założenia, że Jackman świadomie wrzucił to wideo i wie, w jakim kierunku podążą spekulacje i dyskusje. Bez fizycznych przygotowań do tej roli wcześniej nie publikował podobnych materiałów, a obecnie nie ma w planach innej roli wymagającej intensywnego treningu. Wszystkie tropy wskazują na Avengers: Doomsday.

Hugh Jackman trenuje

Na razie to jedynie spekulacje, ale wynikające z dotychczasowych zachowań aktora w mediach społecznościowych.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hugh Jackman (@thehughjackman) ROZWIŃ ▼

Nie jest to jedyna wskazówka. Nowym zdjęciem podzielił się Daniel Stevens, który jest dublerem Hugh Jackmana w roli Wolverine'a od 2009 roku. Obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie kręcą Avengers: Doomsday.

ROZWIŃ ▼

Avengers: Doomsday – potwierdzona obsada

Poniżej możecie zobaczyć wszystkich aktorów, którzy zostali oficjalnie potwierdzeni. Jednak Marvel Studios podkreśla, że to zaledwie część głównej obsady. Według plotek Hugh Jackman ma powrócić jako Wolverine, a Ryan Reynolds jako Deadpool w Avengers: Doomsday. Podobno ich role mają być jeszcze większe w Avengers: Secret Wars.

Robert Downey Jr. - Doktor Doom Zobacz więcej Reklama

Czekamy na oficjalne ogłoszenie kolejnych nazwisk. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi.