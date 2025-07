Więcej Gotena w Dragon Ball Super? Twórca mangi o postaci

fot. Toei Animation

Reklama

Gośćmi panelu poświęconemu Dragon Ball na Japan Expo 2025 byli: główny redaktor tego kultowego tytułu Kazuhiko Torishimą, animator i projektant postaci Katsuyoshi Nakatsuru oraz Toyotarou, mangaka rysujący Dragon Ball Super. Przypomnijmy, że ten ostatni został wybrany osobiście przez Akirę Toriyamę, aby ilustrował mangę według jego scenariuszy.

Czytaj więcej: Netflix zrobi aktorskie Solo Leveling! Obsadzono głównego bohatera

Toyotarou został poproszony o swój komentarz na temat historii nastoletnich Gotena i Trunksa, którzy połączyli siły, tworząc potężny superbohaterski duet. Ostatni raz czytelnicy widzieli ich w rozdziale nr 104, zamykającym wątek Super Hero, który ukazał się w lutym 2025 roku. W nim bohaterowie zostali postawieni w centrum uwagi, obok Gohana, Piccolo i Pan. Mangaka stwierdził:

Trunks to postać, którą bardzo lubię i bardzo się cieszę, że mogłem napisać rozdziały, w których był głównym bohaterem. Chętnie bym to powtórzył. Z drugiej strony, w tych trzech rozdziałach doszedłem do wniosku, że nie udało mi się dobrze sportretować Gotena i chciałbym mieć możliwość lepszego przedstawienia go później.

Po tym rozdziale Toyotarou zapowiadał kolejny duży wątek fabularny, w którym prawdopodobnie pojawi się Czarny Frieza. Możliwe, że właśnie wtedy twórca znajdzie czas na rozwinięcie postaci Gotena, czyli drugiego syna Goku.

fot. Shueisha // Wątek High School Saga, który jest prequelem dla Super Hero Saga

Dragon Ball Z - najlepsze momenty z anime

Dragon Ball Super - ranking najpotężniejszych postaci