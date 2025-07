Netflix zrobi aktorskie Solo Leveling! Obsadzono głównego bohatera

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Platforma streamingowa Netflix oficjalnie zamówiła realizację serialu aktorskiego Solo Leveling, który oparty jest na tym samym materiale źródłowym co niezwykle popularny serial anime pod tym samym tytułem. Ma być to największa koreańska produkcja stworzona dla serwisu streamingowego. Za produkcję odpowiadać będą studia Kakao Entertainment i SANAI Pictures.

Dlaczego warto obejrzeć 2. sezon serialu anime Solo Leveling?

Wersja aktorska Solo Leveling

Ogłoszono, że główną rolę antybohatera Sung Jin-woo zagra Byeon Woo-seok (Lovely Runner, 20th Century Girl), który jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Korei Południowej. Fani anime Solo Leveling w dyskusjach o potencjalnej wersji aktorskiej najczęściej stawiali tego aktora w głównej roli, więc dla nich jest to spełnienie oczekiwań i marzeń. Wszystko przez jego aparycję, ponieważ – jak to fani opisują – wygląda, jakby żywcem został wyjęty z tego komiksu (manhwa, koreańska nazwa tamtejszych komiksów – odpowiednik japońskiej mangi). Jest niezwykle wizualnie podobny do głównego bohatera.

Solo Leveling bije w 2025 roku rekordy popularności. Jako pierwszy serial anime niebędący japońską produkcją zdobył prestiżowe nagrody serwisu Crunchyroll. Koreańczycy pokazali, że w tym gatunku Japonia już nie dominuje.

O czym jest Solo Leveling?

Historia opowiada o przygodach Sung Jin-woo w świecie fantasy zagrożonym przez potwory i mroczne siły. W walce przechodzi przemianę z najsłabszego łowcy w jednego z najpotężniejszych wojowników. Ma on specjalną zdolność, która pozwala mu „zwiększać poziom” swojej mocy poprzez walkę, więc nabiera sił i umiejętności szybciej niż ktokolwiek inny.

Reżyserami serialu aktorskiego są Lee Hae-jun oraz Kim Byung-seo. Stworzyli oni takie produkcje jak Ashfall, Castaway on the Moon oraz Like a Virgin. Netflix ogłasza, że za efekty specjalne będą odpowiadać najlepsze firmy na świecie. Jest to potrzebne, aby ukazać świat fantasy w wiarygodny sposób.

Potencjalna data premiery nie jest znana.