Dragon Quest Builders 2 trafi na konsole Xbox oraz do usługi Xbox Game Pass

fot. Square Enix

Dragon Quest Builders 2 to całkiem udany spin-off popularnej, japońskiej serii, który elementy RPG łączy z pozyskiwaniem materiałów, wytwarzaniem przedmiotów i budowaniem w stylu Minecrafta. Tytuł ten dostępny jest na PC, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch, a już 4 maja pojawi się na konsolach Xbox One, Xbox Series S/X i w usłudze Xbox Game Pass Ultimate. Zainteresowani posiadaniem tego tytułu "na własność" będą mogli zakupić go za 209,99 zł. Wszystko to zdradza karta produktu opublikowana na oficjalnej stronie Microsoftu.

fot. xbox.com

Przypominamy, że abonenci usługi Xbox Game Pass mogą grać też w najnowszą do tej pory odsłonę głównej serii, czyli Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition. Tytuł ten dostępny jest zarówno na PC, konsolach Xbox One i Xbox Series S/X oraz w usłudze xCloud.