Drake Hollow to nowe dzieło twórców Flame in the Flood. Gra zadebiutowała w Xbox Game Pass

The Molasses Flood

28 sierpnia do abonamentu Xbox Game Pass trafiła kolejna interesująca produkcja - Drake Hollow od studia The Molasses Flood, czyli autorów dobrze ocenianego Flame in the Flood. Ich nowe dzieło zabiera graczy do mrocznego miejsca o nazwie The Hollow, które jest odbiciem naszego świata. Zabawa łączy eksplorację, pozyskiwanie surowców i rozbudowę wioski o kolejne budynki z elementami akcji - naszą osadę będziemy musieli bronić przed atakami niebezpiecznych potworów. W tym celu wykorzystamy różnego rodzaju uzbrojenie, w tym tak nietypowe, jak… noga krzesła czy rakieta tenisowa.

Drake Hollow oferuje rozgrywkę zarówno solo, jak i w sieciowej kooperacji dla maksymalnie czterech graczy.

